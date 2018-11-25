Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar 6-10 derece düşecek!

Ege Bölgesi'ne Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni yağışlı sistemle birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yarın itibariyle İzmir, Aydın ve Balıkesir çevrelerinde görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı Meteoroloji vatandaşları uyardı.

Yarın sabah saatlerinden itibaren etkisi görülmeye başlayacak olan kuvvetli sağanaklar özellikle kıyı kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olacak. Pazartesi ve Salı günleri kıyı kesimlerde görülecek olan yağışların Çarşamba günü itibariyle bölge genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların özellikle Edremit Körfezi'nde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Çarşamba gününe kadar hava sıcaklıklarının güneyli rüzgarlar nedeniyle artarak mevsim normalleri üzerine çıkması beklenirken, Çarşamba'dan itibaren kuzey yönlerden esecek rüzgar ile birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak. Bölgede sıcaklıkların Çarşamba gününden itibaren 6 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Ege Bölgesi'nde beklenen kuvvetli yağışların öğleden sonra İzmir ilk genelinde, Aydın il merkezinde ve batı ilçelerinde, Balıkesir'in batı çevrelerinde etkili olması beklenirken, Meteoroloji vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.