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Ege'de yaklaşan fırtınaya karşı AKUT uyardı: Hazırlıklı olun!

Ege Bölgesi'nde beklenen "Tropik Fırtına" konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan AKUT, sürecin öncesi, sırası ve sonrasında yaşanabilecek olaylarla ilgili uyarılarda bulunarak önlem alınması gerektiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Ege Bölgesi'nde tropik fırtına beklendiği bildiriliyor. Batı kıyılarımıza yaklaşmakta olan fırtınada yaşanabilecek potansiyel yaralanmaların ve kayıpların önüne geçilmesi için ise vatandaşların önlem alması gerektiği belirtiliyor.

Deprem, enkaz, göçük gibi durumlarda, doğal afetlerde, orman yangınlarında ve daha pek çok konuda acil durum yönetimi gerektiren olaylarda tamamen gönüllü olarak çalışmalarını sürdüren AKUT meteorolojiden gelen bilgileri yakından takip ediyor. Beklenen fırtına ile ilgili İzmir, Denizli, Kaş-Kalkan, Afyon, Aydın-Kuşadası, İstanbul, Tekirdağ ve Bursa ekiplerine gerekli bilgilendirmeleri yapan AKUT Acil Durum Yönetimi, AFAD ile iletişim halinde kalarak gelişmelerin takip edildiğini bildirdi. Olası bir afet durumu sonrasında ekiplerin müdahale için hazır olmalarını istedi.

Vatandaşları da fırtına öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda uyaran AKUT, şu bilgileri verdi:

FIRTINA ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER:
Radyo, televizyon ve diğer iletişim araçlarıyla fırtına uyarılarını takip edin, gerektiğinde meteorolojiden bilgi alın.
Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest duran nesneler ile pencere ve camları kırarak içeri girebilecek her şeyi emniyete alın.
Özellikle evin rüzgar alan kısımlarında bulunan kapı pencereleri kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın.
Eğer varsa araçları garaja park edin, garaj yoksa bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzak tutun.
Çatı katı, tavan arası kapıları, kapaklarını kapalı tutun. Mümkünse sürgüyle emniyete alın.
Pencerelerinizde panjur ya da kepenk varsa mutlaka kapatın ve bağlı olduklarından emin olun.
Kötü durumda bacanız varsa sağlamlaştırın.
Afet ilk yardım çantanızı yanınızda bulundurun.

FIRTINA SIRASINDA NELER YAPILABİLİR?
İçeride kalın ve eğer illaki dışarı çıkmanız gerekirse bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin, onlara sığınmayın.
Duvar ve çitlerin korunaklı yanlarından da uzak durun, bunlar korunaklı tarafa doğru yıkılır, unutmayın.
Fırtına devam ettiği sırada oluşan hasarı onarmak için kesinlikle dışarı çıkmayın.
Eve girip çıkarken kapıları mutlaka arkanızdan kapatın ve en güvenli yolu tercih edin.
Evin içindeki kapıları ise yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan hemen kapatın.
Eğer araba kullanıyorsanız ve fırtınaya maruz kalmışsanız, köprü ve viyadüklerde dikkatli olun. Mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.
Eğer yüksek bir aracınız varsa yada yüksek bir araç çekiyorsanız çok daha dikkatli olmalısınız, yavaşlayın ve yandan esen rüzgara karşı emniyetli olun.
Gerçekten çok zorunlu değilse yolculuk yapmayın.

FIRTINA SONRASINDA NELER YAPILABİLİR?
Yere düşmüş olan, sallanan elektrik kablolarına kesinlikle dokunmayın.
Fırtına sırasında zayıflamış olabileceği için duvar, bina, ağaç diplerinde yürümeyin.
Komşu ve yakınlarınızdan savunmasız olanların güvende olduğundan emin olun, tamirat işlemleri için gereken düzenlemeleri yapmaları konusunda yardımcı olun.
"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN!"

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