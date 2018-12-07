Ekranların süper dadısı Gözde Erdoğan’ın yeni kitabı çıktı

Televizyonda ekranlarında yayınlandığı günden buyana artan bir izleyici kitlesi ile büyük başarı elde eden Süper Dadı programının sempatik Pedagogu Gözde Erdoğan ‘Çocuklu Hayat’ adını verdiği yeni kitabını okuyucuların beğenisine sundu. Raflardaki yerini alan kitap yeni anne baba olan bireylerin çocuklarını büyütürken kafalarına takılabilecek tüm sorulara yanıt vermeye çalışıyor.



Kitabında birçok anne babanın sorunlarına ışık tutmayı amaçlayan Pedagog Gözde Erdoğan, anne baba olunan ilk günden iki kişilik hayatın bitip bir toplun haline gelindiğini vurguluyor. Ebeveynlerin yaşadıkları bu zorlu süreçte akıllarına takılabilecek tüm soruları yanıtlarını kitabında bulabileceklerini ifade eden Erdoğan, bu birlikte yeni başlayan hayatları için zihinsel, ruhsal ve fiziksel olarak hazır olmalarını amaçladığını aktardı.