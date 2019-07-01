Elektrik direğinden düşen kuşlar tarlayı yaktı

Korkuteli'ne bağlı İmecik susuzu mevkisinde elektrik direğine konan kargalar tellere temas edince yanarak yere düştü. Yerdeki kurumuş anızın tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi bölge halkı yaptı. Traktörlerle yanan alanın etrafını süren vatandaşlar, yangının büyümesini engelledi. İhbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürebildi.

Olayı gören vatandaşlar, elektrik direğinden gelen kıvılcım sesi sonrası aşağıya düşen kuşları gördüklerini, bundan sonra da tarlanın yanmaya başladığını söyledi.

Yangında 200 dekar anız ve buğday ekili alanın yandığı belirtildi.