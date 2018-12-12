Elektrikli battaniye ve soba kullananlar dikkat! Yangın tehlikesi!

Kış soğuklarında elektrikli soba, elektrikli battaniye oldukça sık kullanılan ısınma araçları olarak günlük hayatta yerini alıyor. Ancak bunların kullanımlarında azami dikkat gösterilmediğinde yangına davetiye çıkarılıyor. Samsun Elektrikçiler Odası Başkanı Osman Saka yaptığı açıklamada uzatma kablosu ile kullanılan elektrikli soba ve elektrikli battaniyelerin yangın çıkarabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Özellikle son günlerde havaların iyice soğumasıyla birlikte elektrikli soba ve elektrikli battaniye kullanımı da artış gösterdi. Doğalgaz kullanım imkanı olmayan evlerde bu cihazlarla ısınmaya çalışan vatandaşların ise dikkat etmeleri gereken hususlar bulunuyor.

ELEKTRİKLİ BATTANİYE AÇIK HALDE UYUMAYIN

Elektrikli battaniyeleri sabaha kadar açık tutmak büyük risk. Yangına davetiye çıkaran bu uygulamanın kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Elektrikli soba için de aynı durum geçerli. Otomatik kapanma sistemi olmayan soba ve battaniyeler, açık bırakıldıklarında aşırı ısınma nedeniyle yangın çıkarabiliyor. Elektrikli battaniyeler yatmadan bir süre önce açılıp yatağa girildiğinde kapatılması gerekiyor.

KABLOSU DOLANMIŞ ELEKTRİK SOBALARINA DİKKAT

Eğer elektrikli sobanızın kablosu dolaşmış halde ise bu da risk içeren bir durum. Fişin takılı olduğu prizin ve kablonun serbest olması gerekiyor. Ayrıca Bu cihazları uzatma kablolarıyla da kullanmak tehlikeli.

KIŞ AYLARINDA ELEKTRİK TASARRUFU NASIL YAPILIR?

Sürekli kullanılan cihazların kapalı konuma getirilse bile elektrik harcadığı artık pek çok kişinin bildiği bir gerçek. Elektrik tasarrufu yapabilmek için özellikle teknolojik aletlerin kullanım sonrasında fişten çekilmesi önemli. Arkadan hava sirkülasyonu gerektiren cihazların ise duvara sıfır olarak yerleştirilmemesi gerekiyor. Hava sirkülasyonunun az olduğu yerlerde aşırı ısınma meydana geldiği için cihazı soğutmak için fazladan enerji harcanması söz konusu. Beyaz eşyalar için duvar arasında en az 20 cm boşluk bırakmak ideal kullanım şekli olarak değerlendiriliyor. Tasarruflu aydınlatma sağlamak için ise LED lambalar tercih edilmeli. 1,5 volt gibi küçük bir akımla çalışan LED ışıklar, aydınlatmada çok fazla tasarruf yapmanızı sağlıyor.