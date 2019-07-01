Elmalı'daki Likya bağlarını gezdiler

ANTGİAD üye ve eşleri, hafta sonu Elmalı'da kültür ve lezzet turuna katıldı. ANTGİAD üyesi Doruk Özkan ev sahipliğinde Likya Bağları'nda düzenlenen gezideki yemekte eşsiz lezzetler tadıldı. Sonrasında üyeler Elmalı'da tarih ve kültür turu gerçekleştirdi. Elmalı Arkeoloji Müzesi, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Müzesi, Seyir Terası, Lokumcular Çarşısı gezildi, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan geleneksel elek ve bakır işçiliği konusunda bilgi alındı.

Üyeler iş stresinden uzak keyifli bir hafta sonu geçirerek dinlenme fırsatı buldu.