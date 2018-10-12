Emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika MHP hamlesi! EYT kanunu çıkıyor mu?

Emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika gelişmeleri ile ilgili meraklı bekleyiş sürerken, MHP'den gelen hamle emeklilik için bekleyen binlerce kişiyi heyecanlandırdı. EYT için Meclis'e kanun teklifi veren MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, eğer ortada bir mağduriyet varsa bunun için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Emeklilikte yaşa takılanlar için verilen kanun teklifi ise komisyona girdi.

Kısa süre içinde çalışmaların tamamlanarak EYT ile ilgili kanun teklifinin Meclis'e gönderilmesi gündemde. Eğer emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa bu haliyle çıkarsa, özellikle esnaf için umut olacak. EYT kanunu iflas ederek işsiz kalan, işine ara vermek zorunda kalan, dükkanını kapatarak prim yatıramayan esnaf ve çalışanları kapsayacak ve emeklilik imkanı sağlayacak.