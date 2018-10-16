Emeklilikte yaşa takılanlar konusuna son nokta: Tasvip etmiyoruz

Erken emeklilik konusundaki beklentilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son noktayı koydu. Sosyal güvenlik sisteminde erkek emekliliği tasvip etmediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette bunun yolunun açık olduğunu belirtti. Sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş şartı olmak üzere 3 hususa bakıldığında dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1999 yılından sonra sigortalılar için yaş şartı getirildiğini hatırlattı.

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son günlerde kampanya yürütüldüğünü, bununla ilgili olarak bir de dernek kurulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, derneğin başındaki kişinin durumuna değindi. Bu kişinin 1992 yılında SSK'lı olarak sisteme girdiğini ve eski sisteme göre 2012 yılında 38 yaşındayken emekli olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu an uygulanan kademli yaşa göre bu kişinin 2022 yılında 48 yaşına geldiğinde emekli olabileceğini kaydetti. Bu kişinin emekliliği kazandığını ancak maaş için yaşı beklemesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek başına bu durumun bile sosyal güvenlik sisteminin felakete itilmeye çalışıldığının ispatı olduğunu vurguladı.

38 yaşında emekli olmanın dünyanın hiçbir yerinde olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıl çalışarak 38 yaşında emekli olacak kişinin 40 yıl boyunca çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası alacağını, dünyanın hiçbir sosyal güvenlik sisteminin buna dayanmayacağını ifade etti. Ayrıca Erdoğan, insan ömrünün ortalama 60'ı bulmadığı dönemlerde 40 yaşında emekli olmanın bir izahı olabileceğini belirtti ve bugün ülkemizde ortalama insan ömrünün 78'i geçtiğini kaydetti.

Bir kişinin 48 yaşında dahi emekli olması durumunda yaklaşık olarak 30 yıl sistemde kalacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ortalama emeklilik yaşının ülkemizde 52 olduğunu, Avrupa'da bu rakamın 65 olduğunu ifade etti. Bu yaşın Türkiye'de de kademeli olarak 65'e çıkarılmaya çalışıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Ortalama sigortalılık süresi 26 iken emeklilikte geçen süre 27-31'dir. Avrupa'da ise 35 yıl ortalama sigortalılık süresi ve 20 yıl emeklilikte geçen süre bulunmaktadır." dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar 6.3 milyon kişi ve bunların 1 milyonunun memur olduğunu belirten Erdoğan, bu teklifin ülkemize yıllık ilave maliyetinin 26 milyar TL olduğuny, toplamda 750 milyar liralık bir maliyet oluştuğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan " Biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı? Ben bunu milletimize soruyorum. Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemde bu yükü nasıl milletin sırtına yükleriz. Ekonomik kurtuluşu savaşı verirken bir taraftan fırsatçı stokçular varken bir de bunlar türedi. Erken emekli olup gidip başka bir işte çalışmaya devam edecek. Buna hak denmez." şeklinde konuştu.