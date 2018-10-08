Emeklilikte yaşa takılanlara son dakika! EYT için yasa çıkacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili gündem her geçen gün biraz daha önem kazanıyor. Bir taraftan siyasi partilerin yaptığı açıklamalar diğer yandan sivil toplum ve sendika kuruluşlarının bu alandaki beklentileriyle defakto olarak Türkiye gündemine gelen EYT konusunda son açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınabileceğini ifade ederek kabine gündeminde emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına ilişkin bir konunun olmadığını kaydetti. Son dönemde çok sayıda kişinin merakla takip ettiği gelişmelerin başında emeklilikte yaşa takılanlar geliyor. Son günlerde EYT ile ilgili yapılan açıklamalar da ilgi ile izleniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika gelişmeleri arasında bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda EYT ile ilgili açıklamada bulunan Kalın, bugün emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorulan soru üzerine yeni bir açıklama yaptı ve konunun kabine gündeminde olmadığını belirtti. Meclis ayağının ayrı bir konu olduğunu belirten İbrahim Kalın, yeni hükümet sisteminde Meclis'in kendi kanunlarını çıkarabileceğini bunun değerlendirilmesinin ise Meclis'te yapılabileceğini belirtti. Hükümet nazarında bu konunun toplantılarda gündeme gelmediğini belirten Kalın, herhangi yeni bir gelişmenin de olmadığını bildirdi.