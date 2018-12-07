Emekliye zam 2019 rakamları netleşiyor! İşte SSK ve Bağ-Kur emekli zamları

Ocak ayına az bir zaman kala SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü kulağı 2019 zamlarında. Son 5 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 10.64 olarak ortaya çıkan enflasyon, Aralık ayı TÜİK verileri ile birlikte tam olarak netleşecek. Eğer Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerilemezse, 2019 emekliye zam oranı 10.64 civarında gerçekleşecek.

Şimdiye kadar netleşen verilere göre 2019 yılı Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek olan en düşük zam miktarı 108,68 TL olurken, en yüksek zam miktarı ise 520,53 TL olarak gerçekleşecek. Ek ödeme ile birlikte şu anki enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşı ise 1002,39 TL olacak.

MEMUR EMEKLİ ZAMLARI 2019'DA NE KADAR OLACAK?

Bilindiği üzere memur ve memur emeklilerinin zam miktarı her yıl KPDK toplantısında belirleniyor. 7 Aralık günü gerçekleştirilecek olan KPDK toplantısında sendikalar ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019'da memur ve memur emeklilerine yapılacak zamları görüşecek. Ayrıca memur emeklilerinin aile yardımı alması, 3600 ek gösterge gibi konuların da gündeme alınması bekleniyor.