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Emekliye zam Ocak 2019'da 521 TL'yi bulacak

Temmuz-Eylül ayları arasında yüzde 9,34 olarak gerçekleşen enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı 95 TL ile 456 TL arasında gerçekleşecek. Ekim-Aralık ayları arasındaki enflasyon oranı eklendiğinde zam tutarı 521 TL'ye kadar yükselebilecek.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Ocak 2019 için ne kadar olacak merakla bekleniyor. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar nedeniyle sürekli tüketilen malzemelere gelen zamlar emeklilerin gözünü Ocak zammına çevirdi. Temmuz Eylül ayları arasındaki 3 aylık sürede gerçekleşen enflasyon oranı 9,34 olurken, önümüzdeki 3 ay oranlar ne olacak merakla bekleniyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜZDE 10,65!

Eğer enflasyon rakamları Ekim-Kasım-Aralık aylarında da aynı oranda kalırsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak zammı oranı 9.34 olarak gerçekleşecek. Bu da en düşük 95,4 en yüksek 456,93 TL gibi rakamlara tekabül ediyor. Ancak yılın son ayında gelecek olan verilere kadar bu rakamlar netleşmiş olmayacak. 2018 yılı enflasyon tahminleri bize 10,65 rakamını veriyor. Bu orana göre ise emekli zammı 2018 Ocak ayında en düşük 108 TL ile en yüksek 521 TL arasında değişecek.

Şu anki verilere göre 1021 TL seviyelerindeki en düşük emekli maaşı 1116 TL civarına, 4892 TL civarındaki en yüksek emekli maaşı ise 5349 liraya yükselecek. Son üç aylık dönemde gerçekleşecek enflasyon verilere göre ise bu rakamlar artış gösterecek. Ocak 2019'da TÜİK tarafından açıklanacak olan veriler ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları net olarak belirlenmiş olacak.

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