Emniyet Genel Müdürlüğü basın açıklaması yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı 13 Ağustos 2018 tarihli basın açıklamasında son günlerde ülkemize yönelik dolar kuru manipülasyonu ile olumsuz algı oluşturmayı hedef alan sosyal medyada yapılan paylaşımların Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından takip edilmekte olduğu bildirildi.

Söz konusu sosyal medya hesapları ile ilgili yasal işlemlerin hassasiyetle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, 07.08.2018 tarihi itibariyle paylaşım yapılan 346 sosyal medya hesabı tespit edildiği, dolar kur yükselişini provoke edici algı oluşturacak şekilde paylaşım yapılan bu hesaplar ile ilgili adli tahkikata başladığı duyuruldu.