Emniyet kemeri hayat kurtardı

İstanbul Sultangazi'de Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 10:30 civarında meydana gelen kazada, 34 UK 0854 plakalı otomobilin sürücüsü Arnavutköy istikametinden Sultangazi istikametine doğru hareket halindeydi. Sağ şeride geçmek isteyen sürücü bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarında bulunan duvara çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle takla attı ancak sürücü aracın içinde kaldı.

Emniyet kemeri sayesinde kurtuldu

Takla atan araç hurdaya dönerken sürücü aracın içinden kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan çıktı. Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik, aracın çekici ile kaldırılması sonrasında normale döndü.