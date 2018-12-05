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En çok göç veren 5. şehir Giresun

TÜİK tarafından hazırlanan araştırma sonuçlarına göre geçtiğimiz yıl en çok göç veren iller arasında 5. sırayı Giresun aldı. İlk sırada ise…

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2017 yılında 2 milyon 684 bin 820 kişi çeşitli nedenlerle kentler arasında göç etti. TÜİK, bünyesinde hazırlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden elde edilen verilere göre, 2017'de 2 milyon 684 bin 820 kişi yaşadığı şehri değiştirdi.

Sonuçlar gösteriyorki 2017 yılında en çok göç veren şehirler arasında Bayburt, Gümüşhane, Ağrı, Muş, Giresun, Giresun, Ardahan, Kars, Bitlis, Ordu ve Van takip etti. En çok göçü ise Tekirdağ aldı. Tekirdağ’ı Yalova, Kocaeli, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Düzce ve Uşak takip etti. 

Giresun ve ilçelerinden göç edenlerin başlıca sorunları arasında işsizlik ilk sırayı alırken, ilde sanayiye dayalı fabrikaların bulunmaması göçü tetikliyor. Giresun Karadeniz bölgesinde yatırım sıralamasında da en son sıralarda yer alıyor. 

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