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En çok vakit geçirdiği bilgisayarını satmak zorunda kalan Furkan yaşam mücadelesi veriyor

Antalya'da kas hastalığı nedeniyle yaşam mücadelesi veren 16 yaşındaki Furkan Küçük, en çok zaman geçirdiği bilgisayarını bakım masrafları nedeniyle satmak zorunda kaldı.

Antalya'da yaşayan Furkan Küçük 6 yaşındayken tedavisi henüz mümkün olmayan bir kas hastalığına yakalandı. Şu anda 16 yaşında olan Küçük, yatağa bağlı durumda yaşıyor ve masrafları ailenin belini büküyor. Anne Tülay Yurdakul, 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan'ın hastalığı nedeniyle yatağa bağlıyken en çok zaman geçirdiği bilgisayarını satmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

KAS ERİMESİ HASTALIĞININ TÜRKİYE'DE TEDAVİSİ YOK

Henüz 6 yaşındayken Furkan'ın yürümesinde aksaklık gören anne, oğlunu Akdeniz Üniversitesi'ne götürdü. Yapılan tahlili ve tetkiklerde henüz Türkiye'de tedavisi mümkün olmayan bir kas hastalığı olan Müsküler Distrofi (kas erimesi) hastalığı teşhisi konuldu. Yıllar içinde hareketlerinde kısıtlamalar arttı, solunum sorunu ortay çıktı ve zamanla Furkan Küçük yatağa bağlı hale geldi.

Aile çocuklarının aylık masrafının 4300 lirayı bulduğunu belirterek yurt dışında kök hücre tedavisiyle iyileşebileceğine inandıklarını ifade etti. Maddi ve manevi açıdan yıllar içinde çok yıprandıklarını kaydeden anne Tülay Yurdakul, ekmek alamayacak duruma geldiklerini, artık gücünün kalmadığını dile getirdi. Son olarak oğlunun en çok zaman geçirdiği bilgisayarını satmak zorunda kaldıklarını da belirten anne, yardımseverlerden yardım talebinde bulundu.

FURKAN'IN JENERATÖRÜNÜ ÇALDILAR

Enişte Şahin Çebi, Furkan'ın solunum cihazının sürekli kullanılması gerektiğini, aksi halde akciğerlerinin risk altında olduğunu belirterek elektrik kesildiğinde büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Cihazın sürekli çalışması için var olan jeneratörlerinin de çalındığını belirten Çebi, yeniden cihaz alacak paraları olmadığını, binanın yangın merdiveni ya da asansörü de bulunmadığını kaydetti.

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