Endonezya’da 7.0 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi

Yabancı kaynaklardan alınan bilgilere göre Maluku Adası’nda bulunan Ternate kentinde meydana gelen depremin merkez üssü kentin kuzey-kuzeybatısı ve yerin 10 kilometre altında olduğu açıklandı. Deprem sonrasında tsunami uyarısı verilmezkeni yetkililer halka yüksek yerlere kaçma uyarısında bulundu. Can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi adı verilen deprem bölgesinde bulunmakta. Ayrıca ülkede sık sık büyük depremler yaşanmakta.