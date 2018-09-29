Endonezya’da deprem sonrası bilanço artıyor!

Endonezya’nın dört büyük adasından biri olan Sulawesi’de yaşanan, büyüklüğü kayıtlara 7,7 olarak geçen deprem ve sonrasında bölgede meydana gelen tsunami de şuana kadar 48 kişinin öldüğü, 356 kişinin yaralandığı açıklandı. Bölge yönetim sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının artmasından endişelenildiğinin altını çizerken yarlı sayının sadece başkent Palu için tespit edilebildiğini ifade etti.

Kentte elektrik ve internet ağlarının kesik olması sebebiyle iletişim konusunda sıkıntılar yaşandığını aktaran sözcü Nugroho, bölgede 400 kişilik bir ekiple arama kurtarma çalışmalarının devam etmekte olduğunu aktardı. Öte yandan bölgeye yardım ulaşımını sağlamak için havalimanında hasar almayan 2 bin metrekarelik alan için gerekli ayarlamalar yapılıyor.