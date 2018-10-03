Endonezya’da felaketlerin ardı kesilmiyor! Yanardağ patladı

Geçtiğimiz günlerde 7.5’lik depremin ardından gelen tsunami sonrasında Endonezya büyük bir felaket yaşamış, binlerce vatandaşını kaybetmiş yüzlercesi kaybolmuştu. Daha ülke felaketin izlerini silemeden şimdi de Soputan Yanardağı faaliyete geçti. Lav ve kül püskürtmeye başlayan yanardağ nedeni ile bölgeden çok sayıda insan tahliye edildi.

Patlamanın etkisi ile havaya püsküren kül ve dumanın 4 metre yüksekliğe kadar çıktığını aktaran yetkililer, kül sağnağına karşı maske kullanılması yönünde uyarılarda bulundu. İncelemelerin devan ettiği ifade edilen kentte ölü yada yaralı sayısı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.