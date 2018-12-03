Endonezya’da heyelan faciası: 7 ölü, 9 yaralı

Yabancı kaynaklardan alınan bilgilere göre, Güneydoğu Asya’da yer alan Endonezya’nın kuzey eyaletlerinden Sumatra’da bulunan Karo’daki bir tatil beldesinde şiddetli yağış sebebiyle meydana gelen toprak kaymasında 16 üniversite öğrencisinin yaşadığı ifade edilen ev toprağa gömüldü.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları doğrultusunda 7 öğrencinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralı olarak çıkarılan 9 öğrenci hastaneye sevk edildi.

Bulunduğu konum sebebiyle tropikal iklimin hakim olduğu ülkede yıl genelinde etkili olan yağışlar sebebiyle su baskınları ve toprak kayması gibi afetler yaşanmakta.