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Enflasyonla Topyekün Mücadele indirim getirdi! Yüzde 10 indirim hangi ürünlerde geçerli?

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli zincir marketlerde 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim uygulanacağını duyurdu. Peki hangi ürünlerde yüzde 10 indirim uygulanacak? Yüzde 10 indirim hangi zincir marketlerde geçerli?

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı konuşmasında üreticiyi ve tüketiciyi kollamak için yapılan çalışmaları anlatan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, serbest piyasa ekonomisinin işlemeye devam edeceğini belirtti. Tohumdan sofraya kadar tüm sorunları ortadan kaldırmanın yollarını arayacaklarını belirten Pakdemirli, gıda arz güvenliğinin de mutlaka sağlanacağını kaydetti.

Buna göre 29 TL olan kıyma, 31 TL olan kuşbaşı fiyatlarının devam edecek ucuz et projesinin sürecek. 2017'den beri zam yapmayan Çaykur bundan sonra da zam yapmayacak. Zincir marketlerde 50 üründe 2 ay süresinde yüzde 10 indirim yapılacak. Et ve Süt Kurumu'nun 10 ürününde yüzde 10, Atatürk Orman Çiftliği 14 ürününde yüzde 10 indirim yapıldı. Sığ ve toz gübrede 35 çeşit ürün yüzde 10 indirilecek. Tarkim 30 çeşit bitki korumada yüzde 10 indirim uygulayacak. Bereket Sigorta da ilave yüzde 10 indirim ile çiftçilere sigorta sağlayacak. Sulama ürünlerine yüzde 10 indirim yapıldı.

TMO pirinci yüzde 20-40 arası indirimle satılmaya devam edecek. Carrefour, BİM, Şok, Migros ve Metro mağazaları 50 üründe iki ay süreyle yüzde 10 indirim yaptığını açıkladı.

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