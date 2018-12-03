Engelli oğluna not bırakan edebiyat öğretmeni intihar etti

Adana'da yaşanan intihar olayında edebiyat öğretmeni olduğu öğrenilen Z.E., edinilen bilgilere göre evli bir adamla birlikte yaşamaktaydı. Resmi nikahsız yaşayan ve bir meslek lisesinde öğretmenlik yapan Z.E. zihinsel engelli oğluna bir not bıraktı ve ardından intihar etti.

Adana Seyhan Tellidere Mahallesi'nde yaşamakta olan edebiyat öğretmeni Z.E., iddialara göre, birlikte yaşadığı H.K.'nın resmi nikahlı eşiyle yurt dışına çıktığını öğrendi. Bunun üzerine bunalıma girdiği iddia edilen edebiyat öğretmeni Z.E. kız kardeşine veli toplantısına gideceğini söyleyerek zihinsel engelli oğlunu kardeşine bıraktı. Ardından kendi evine dönen Z.E. "Oğluma iyi bakın, bunu yapmak zorundayım." notunu ve kredi kartı şifrelerini yazdı ve ardından çamaşır suyu ile tuz ruhunu karıştırıp içti.

Öğretmen Arkadaşları Haber Verdi

Veli toplantısına gitmeyen edebiyat öğretmeni Z.E.'nin arkadaşları durumu öğretmenin yakınlarına bildirince onlar da Z.E.'nin evine geldi. Kapı açılmayınca çilingir yardımıyla kapı açıldı ve içeride Z.E.'nin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis geldiğinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Engelli Oğlu Hiçbir Şeyden Habersiz İzledi

Z.E.'nin hem bedensel hem zihinsel engelli oğlu S. ise hiçbir şeyden habersiz apartmanın otoparkında arkadaşlarıyla oynarken, intihar eden annesi için olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerini şaşkın gözlerle izledi. Öğretmenin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.