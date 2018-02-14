Erkek ve kız bebek isimleri arasında en popülerler belli oldu

Geçen yıl boyunca Türkiye genelinde en çok tercih edilen erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri İnterpress'in araştırmasına göre belli oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden derlenen bilgilere göre 2017 yılında en çok tercih edilen erkek bebek ismi "Yusuf" olurken, kız bebek isimleri arasında en popüler isim "Zeynep" olarak kayıtlara geçti. Erkek isimlerinde Yusuf ismini sırasıyla "Eymen", "Ömer", "Emir" ve "Miraç" takip ederken, kız isimlerinde ise Zeynep isminden sonra "Elif", "Defne", "Hiranur" ve "Ebrar" isimleri tercih edildi.

İstanbul'da kız bebek isimleri Türkiye geneli sıralamayla örtüştü ancak erkek bebek isim listesinde sırasıyla Eymen, Ömer, Yusuf, Ömer Asaf ve Emir isimleri konuldu. Ankara'da en çok tercih edilen erkek bebek isimleri Eymen, Yusuf, Ömer, Emir ve Çınar olurken, en çok verilen kız bebek isimleri ise Zeynep, Elif, Defne, Miray ve Ebrar oldu.

Üçüncü büyük ilimiz olan İzmir'de ise kız bebek isimleri arasında ilk sırada Defne yer aldı. İzmirlilerin erkek bebek ismi tercihi de Eymen oldu. Defne ismini kızlarda Zeynep, Elif, Eylül ve Duru takip ederken, erkek ismini ise Eymen'in ardından Emir, Çınar, Yusuf ve Deniz isimleri izledi.