Farkonda
Farkonda
Farkonda
» 
»
 

Erkek ve kız bebek isimleri arasında en popülerler belli oldu

Hemen her anne baba adayı hamileliğin ilk günlerinden itibaren bebek isimleri arayışına girer. 2017 yılında en popüler olan erkek bebek isimleri ile kız bebek isimleri ise belirlendi. Buna göre en beğenilen ve tercih edilen bebek adları neler oldu bakalım.

Geçen yıl boyunca Türkiye genelinde en çok tercih edilen erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri İnterpress'in araştırmasına göre belli oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden derlenen bilgilere göre 2017 yılında en çok tercih edilen erkek bebek ismi "Yusuf" olurken, kız bebek isimleri arasında en popüler isim "Zeynep" olarak kayıtlara geçti. Erkek isimlerinde Yusuf ismini sırasıyla "Eymen", "Ömer", "Emir" ve "Miraç" takip ederken, kız isimlerinde ise Zeynep isminden sonra "Elif", "Defne", "Hiranur" ve "Ebrar" isimleri tercih edildi.

İstanbul'da kız bebek isimleri Türkiye geneli sıralamayla örtüştü ancak erkek bebek isim listesinde sırasıyla Eymen, Ömer, Yusuf, Ömer Asaf ve Emir isimleri konuldu. Ankara'da en çok tercih edilen erkek bebek isimleri Eymen, Yusuf, Ömer, Emir ve Çınar olurken, en çok verilen kız bebek isimleri ise Zeynep, Elif, Defne, Miray ve Ebrar oldu.

Üçüncü büyük ilimiz olan İzmir'de ise kız bebek isimleri arasında ilk sırada Defne yer aldı. İzmirlilerin erkek bebek ismi tercihi de Eymen oldu. Defne ismini kızlarda Zeynep, Elif, Eylül ve Duru takip ederken, erkek ismini ise Eymen'in ardından Emir, Çınar, Yusuf ve Deniz isimleri izledi.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
YURTTAN Haberleri
Erkek ve kız bebek isimleri arasında en popülerler belli oldu

Erkek ve kız bebek isimleri arasında en popülerler belli oldu
Ankara yolu kar yağışı nedeniyle kapandı

Ankara yolu kar yağışı nedeniyle kapandı
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü
Çaycuma'da okulun kalorifer kazanı patladı: 1 ölü

Çaycuma'da okulun kalorifer kazanı patladı: 1 ölü
Ocakta kıyafeti tutuşan engelli genç hayatını kaybetti

Ocakta kıyafeti tutuşan engelli genç hayatını kaybetti
Ardahan'da kar ulaşımı felç etti! 17 köy yolu kapalı

Ardahan'da kar ulaşımı felç etti! 17 köy yolu kapalı
İspanya ve Portekiz'de yangın 9 can aldı!

İspanya ve Portekiz'de yangın 9 can aldı!
Antalya'da kömür kazanı patladı: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da kömür kazanı patladı: Ölü ve yaralılar var
Minik Berat yaşam mücadelesine 6 gün dayanabildi

Minik Berat yaşam mücadelesine 6 gün dayanabildi
Ankara'da öğrenci servisleri çarpıştı: 4 yaralı

Ankara'da öğrenci servisleri çarpıştı: 4 yaralı
Kayıp olan 12 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

Kayıp olan 12 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu
Ağrı'da düğün dönüşü minibüs şarampole yuvarlandı: 21 yaralı

Ağrı'da düğün dönüşü minibüs şarampole yuvarlandı: 21 yaralı

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı
Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz