Erkenci Kuş 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Can Sanem'den vazgeçemiyor

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez aşk dizisi Erkenci Kuş 16. bölüm 2. fragmanı ile izleyicilerini yine çok şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Erkenci Kuş 16. bölüm 1. fragmanında Sanem'e karşı oldukça sert davranışlar gösteren Can yayınlanan son fragmanda ona karşı duvarlarını yıkıyor. Yeni bölümde aralarında oldukça gergin sahnelerin yer alacağı Erkenci Kuş son bölüm 2. fragmanında Can sonunda aşkına yenik düşecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta 15. bölümü ile ekranlara gelen Erkenci Kuş yeni bölüm gelişmeleri oldukça heyecan verici. Aylin ve Emre'nin oyununa gelerek Can'a yalanlar söyleyen Sanem, onunla imkansız gördüğü aşka daha fazla dayanamamış ve sonunda ne olacaksa olsun diyerek mutlu bir aşka yelken açmıştı. Ancak Aylin'in son oyunu tüm gerçekleri gün yüzüne çıkardı ve Can Sanem'in kendisine bunca zaman yalan söylediğini öğrendi. Kendisine bu yapılanı bir türlü yediremeyen Can hezeyanlar içinde hem canı gibi sevdiği kardeşi Emre'ye hem de tutkulu aşkı Sanem'e karşı oldukça büyük öfke duymaya başladı. Erkenci Kuş 16. bölüm 1. fragmanda Can'ın bu hırçın sahneleri nedeniyle yeni bölümde iplerin kopacağı düşünülse de gelen 2. fragman tüm bu kavgaların ardından Sanem'den vazgeçemeyeceğini ortaya koydu.

ERKENCİ KUŞ 16. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı Erkenci Kuş yeni bölüm gelişmelerinde Sanem'in anne ve babasının da neler yapacağı, öğrendikleri şeylerin neler olduğu merak ediliyor. 16. bölüm 2. fragman ile gözler önüne serilen Erkenci Kuş dizisi sahnelerinde Mevkıbe Sanem'e sinirleniyor ve acaba Can ile aralarında olan biteni öğrendi mi henüz net olarak anlaşılmıyor. 20 Ekim Cumartesi saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Erkenci Kuş 16 yeni bölümü ile yine hem heyecan hem aşkı yaşatacak.