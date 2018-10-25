Erkenci Kuş 17. bölüm 2. fragmanında Sanem'e doğum günü sürprizi!

Erkenci Kuş dizisi artık cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmayı başardı ve her hafta izleyicileri ekranlara bağlamayı başarıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Erkenci Kuş 16. bölümde Sanem iyice köşeye sıkışmış ve olan biteni itiraf etmişti. Tabi Emre'nin hain ortaklığı hariç. Erkenci Kuş 17. yeni bölümde Emre yine her şeyi alt üst edecek kararlara imza atıyor ve şirketin olan biten parasını YTR Holding'i bağlamak için rüşvet olarak veriyor. Yani anlaşılan o ki Erkenci Kuş özetle Emre'nin saçmalıkları üzerine kurulu bir hikaye izleyecek.

Öğrendiği şeyler sonucunda kalbi paramparça olan ve bir türlü toparlanamayan Can Sanem'i de affetmeye niyetli değil. Ancak Erkenci Kuş 17. bölüm fragmanında Sanem Can'a Emre'nin Aylin ile gizli ortaklık belgesini veriyor. Halbuki Emre Sanem'in evden gizlice aldığı dosyada annelerine ait bir belge olduğunu söylemiş ve Can'a yine büyük bir yalan söylemişti.

ERKENCİ KUŞ 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI - İZLE

Şirketin durumu Emre'nin saçmalıkları yüzünden git gide kötüleşse de Sanem büyük bir jest yaparak C. adını koyduğu parfüm karşılığı sözleşme yapıyor. Ancak bunu öğrenen Can büyük bir öfkeyle karşılık veriyor ve kesinlikle kendi adına bir karar vermemesi konusunda Sanem'i sert bir dille uyarıyor. Peki Sanem'in buna karşılık hamlesi ne olacak? Ona kendini bir türlü affettirmeyi başaramayan Sanem son çare olarak tüm gerçekleri ortaya dökecek mi?

Başrollerinde Demet Özdemir, Can Yaman, Öznur Serçeler, Birand Tunca gibi genç isimlerin rol aldığı Erkenci Kuş 17.bölüm 2. fragmanı büyük bir merakla yine bekleniyordu. Yayınlanan fragmanda da görüldüğü üzere 27 Ekim Erkenci Kuş yeni bölüm gelişmelerinde yine heyecan dolu ve sürükleyici bir hikaye ekranlardaki yerini alacak.

Mahallede Sanem ile ilgili çıkan dedikodulara Mevkıbe ve Nihat nasıl tavır gösterecek? Emre ortaklık dosyasını bulamayınca Sanem'in peşinden gidecek ve onu durduracak mı? Sanem kendisini sürekli frenlemesine neden olan Emre'nin büyük yalanını nihayet Can'a gösterecek mi? Can tüm bu olanlardan sonra Sanem'i suçlamaktan vazgeçerek aşkına kaldığı yerden devam edecek mi? Tüm bu soruların cevaplarını almak ve daha fazlası için 27 Ekim cumartesi saat 20.00'de Star TV ekranları başında olun.

ERKENCİ KUŞ 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI