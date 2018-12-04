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Erkenci Kuş 23. bölüm fragmanı ile Sanem Can aşkı yeniden başladı!

Erkenci Kuş son yayınlanan 22. bölümde Sanem ile Can arasındaki yakınlaşmanın arkadaşlığın ötesine geçmesi an meselesiydi. Erkenci Kuş 23. bölüm fragmanı geldi ve tüm soru işaretleri cevabını buldu. Emre'nin kıskançlıkları sonucu yaptıkları kötülükler cezasız mı kalacak? Aylin planlarını uygulamaya devam mı edecek? İşte yeni bölüm gelişmeleri...

Kısa zamanda büyük izleyici kitlerine ulaşan Erkenci Kuş 23. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. Sanem ile Can arasında uzun süredir arkadaşlık olarak yürüyen ilişki 23. bölüm fragmanında gelen öpücük ile nihayet aşka dönüştü. birbirlerini deli gibi seven ancak bir türlü bir araya gelemeyen Can ile Sanem artık nihayet birlikte. Peki ama Erkenci Kuş 23. bölüm gelişmelerinde bu mutluluk uzun sürecek mi?

Artık ne de olsa alıştık Emre yüzünden Can ile Sanem'in ayrılmasına... Erkenci Kuş yeni bölüm yine büyük heyecana gebe olsa da bu ikilinin bir araya gelerek uzun ve mutlu bir birliktelik yaşayamayacakları aşikar. Emre ile Aylin dizinin iki kötü karakteri olarak ne yapıp edip onları ayırmayı başarıyor gibi görünse de aslında büyük sorunun bir türlü kardeşinin gerçek yüzünü görmek istemeyen Can olduğu da bilinen bir gerçek.

Erkenci Kuş Son Bölüm

Emre'nin yanı sıra diziye sonradan giren Fabri karakteri de bu ikiliye dahil olarak Sanem ile Can'ı birbirinden ayırma konusunda uzman isimler arasında yerini aldı. Tam Fabri de bir şey yapamaz demiştik ki bu sefer Ceyda olayı her şeyi yeniden alt üst etti. Erkenci Kuş 23. bölümde Ceyda da Emre-Aylin-Fabri üçlüsüne katılacak ve hepsi birlikte Voltran oluşturarak Sanem ve Can aşkını bitirme çabalarına devam edecek gibi görünüyor.

Erkenci Kuş 23. bölüm fragmanı geldi. Bu fragman ile yeniden alevlenen Sanem Can aşkı aslında izleyiciyi mutlu etse de aslında konunun biraz da yan karakterlerde ara sıra yoğunlaşması, ikinci bir hikayenin diziye dahil olması belki daha fazla zenginlik katabilir diye düşünüyoruz.

ERKENCİ KUŞ 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA İZLE!

Çağrı Bayrak'ın yönetmenliğini üstlendiği, Faruk Turgut'un yapımcı olarak yer aldığı Erkenci Kuş, ASlı Zengin ve BAnu Zengin Tak'ın kaleminden çıkıyor. Yeni bölümü ile Erkenci Kuş 23 8 Aralık Cumartesi günü Star Tv ekranlarında olacak. 

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