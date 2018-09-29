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Erkenci Kuş son bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6 Ekim'de neler olacak?

Sanem ile Can arasında başlayan aşk savaşı Erkenci Kuş son bölüm gelişmelerinde de devam edecek mi? Sanem Can'a olan aşkını kalbine gömebilecek ve ondan uzak durabilecek mi? İşte Erkenci Kuş 14. bölüm gelişmeleri ve Erkenci Kuş 15. bölüm detayları...

Bu akşam ekranlara gelen Erkenci Kuş son bölüm yine heyecan ve aşk dolu sahneler yerini aldı. Sanem ve Can arasında alevlenen aşk, Emre'nin entrikaları nedeniyle yaşanamıyor. Can'a deli olan Sanem, ondan uzak durabilmek isterken kendisini büyük bir savaşın içinde buldu. Can Sanem'e selam bile vermeyince Sanem bu duruma oldukça sinirlenir. Erkenci Kuş yeni bölümde bakalım Can ve Sanem arasında sular durulacak mı?

Şirketin reklam çekimi için Erkenci Kuş rumuzunu kullanan ve senaryosu seçilen Sanem, Deren'in eliyle elemelerden geçti. Kendisini odaya çağıran Can'a projeyi geri çekeceğini belirten Sanem, tüm haklarını reddetti. Ancak Can bu duruma çok sinirlendi ve elindeki tüm güzellikleri reddeden birini ekibinde istemediğini söyleyerek Sanem'i işten kovdu. Ofisten çıkıp giden Sanem, aniden karar değiştirerek geri döndü ve toplantının ortasında adeta dalış yaptı.

Can Sanem'den tamamen vaz mı geçecek?

Ayhan ise Ceycey'e aşık olduğunu anladı ancak artık Ceycey'in aşk konuşacak durumu kalmamıştı. Sanem'in Albatros'un Can bey olduğu ve kendisini öptüğü sırrını kendisiyle paylaşmasının ardından Ceycey artık kendisini kontrol edemez hale geldi ve sonunda yaşadığı panik ataklar nedeniyle hastanelik oldu. Bakalım Ceycey bu sırrı daha ne kadar uzun süre kimseye söylemeden tutabilecek?

Sanem Can'dan ayrı kalabilecek mi?

6 Ekim Cumartesi akşamı Star ekranlarına gelecek olan Erkenci Kuş son bölüm fragmanı ve son bölüm özetini sayfalarımızdan takip edin.

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