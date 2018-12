Erkenci Kuş yayın günü değiştirildi! Yeni bölüm artık cumartesi değil!

Erkenci Kuş 25. yeni bölüm gelişmeleri ile artık cumartesi değil salı akşamları Star TV ekranlarında izleyicilerinin karşısında olacak. Yaz aylarında başlayarak kış sezonunda devam eden ve severek izlenilen romantik komedi Erkenci Kuş yayın günü değişikliği ile pek çok insan artık salı akşamları ekranları başındaki yerini alacak.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM ÖZETİ

Geçtiğimiz cumartesi günü ekranlara gelen Erkenci Kuş son bölüm gelişmelerinde en dikkat çeken olaylardan birisi elbette Sanem'in Can ile olan ilişkisini annesi Mevkıbe'ye anlatması oldu. Sanem ile Can'ın Aylin'in sızdırdığı fotoğrafları magazin haberlerinde çıkınca hem ajans hem mahalle aşk dedikodularıyla çalkalanmaya başlamıştı. Bu gelişmeye karşı ne yapacağını bilemeyen Sanem, ajanstan ayrılmaya karar verse de Can buna razı olmadı. Bunun üzerine Sanem de annesi Mevkıbe ile bunu paylaşması gerektiğini düşünerek her şeyi ona anlattı.

Leyla ile yakınlaşmaya başlayan Emre ise Aylin'in hain planlarının pençesindeydi ve onların yakınlaşmalarını gördüğü anda bu duruma müdahale etti. Emre'yi Leyla'dan ayrılması konusunda tehdit eden Aylin, bunu başardı ve kendi hayatını bir türlü çizemeyecek kadar beceriksiz olan Emre Leyla'dan ayrıldı.

Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak'ın kaleminden çıkan, Çağrı Bayrak'ın yönetmenliğini, Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği Gold Film yapımı Erkenci Kuş 25. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanacak yeni bölümde evlilik muhabbetine başlayan Sanem ve Can el elele tüm ajansa birlikteliklerini duyuruyor. Evlilik lafını duyan Mevkıbe de heyecanlanıyor. Emre ile Osman, Leyla nedeniyle gerginlik yaşıyor.

ERKENCİ KUŞ YAYIN GÜNÜ YENİDEN SALI OLDU

Erkenci Kuş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak merak edenler için hemen hatırlatalım. Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Erkenci Kuş yayın günü daha önce salı olarak belirlenmiş ancak bir süre sonra cumartesi gününe alınmıştı. Alınan yeni bir kararla dizinin yeniden salı günleri yayınlanmasına karar verildi. Erkenci Kuş 25. bölüm ile yeniden salı günleri izleyicileri ile buluşacak.