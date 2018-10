Erkenci Kuş yeni bölümde Can'a büyük şok!

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş yeni bölüm gelişmelerinde üzücü bir süreç yaşanıyor. Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldığı Erkenci Kuş dizisinde yeni bölümde Can tüm gerçekleri öğreniyor. Kardeşinin kendisine kurduğu oyunu ve Sanem'in de buna alet olduğunu öğrenen Can, büyük kalp kırıklığı yaşıyor.

Bu olayın ardından Sanem'e olan güvenini yitiren Can neler yapacak merakla beklenirken, Erkenci Kuş son bölümde Sanem'in nişan yüzüğünü Aylin'in çantasında gören Can şok oluyor. Sanem'e bunun ne demek olduğunu soruyor. Sanem'in korkulu rüyası gerçek oluyor...

Erkenci Kuş dizisinde senarist değişikliği olacağı yönünde gelen duyumlardan sonra bakalım dizinin gidişatında değişiklikler olacak mı merakla bekleniyor. Can ve Sanem aşkı olan tüm bu olan bitenden sonra yeniden bir ilişkiye dönüşebilecek mi? Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Erkenci Kuş 20 Ekim'de Star TV ekranlarında olacak.