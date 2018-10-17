Farkonda
Farkonda
» 
 

Erkenci Kuş yeni bölümde Can'a büyük şok!

Başrollerinde Can Yaman ve Demet Özdemir'in rol aldığı Erkenci Kuş yeni bölüm gelişmeleri dizinin sevenlerini üzecek. Her şeyi öğrenen Can büyük şok yaşıyor ve Sanem'e olan güvenini kaybediyor. Star TV'de Erkenci Kuş son bölümde neler yaşanmıştı? İşte dizide son gelişmeler...

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş yeni bölüm gelişmelerinde üzücü bir süreç yaşanıyor. Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldığı Erkenci Kuş dizisinde yeni bölümde Can tüm gerçekleri öğreniyor. Kardeşinin kendisine kurduğu oyunu ve Sanem'in de buna alet olduğunu öğrenen Can, büyük kalp kırıklığı yaşıyor.

Bu olayın ardından Sanem'e olan güvenini yitiren Can neler yapacak merakla beklenirken, Erkenci Kuş son bölümde Sanem'in nişan yüzüğünü Aylin'in çantasında gören Can şok oluyor. Sanem'e bunun ne demek olduğunu soruyor. Sanem'in korkulu rüyası gerçek oluyor...

Erkenci Kuş dizisinde senarist değişikliği olacağı yönünde gelen duyumlardan sonra bakalım dizinin gidişatında değişiklikler olacak mı merakla bekleniyor. Can ve Sanem aşkı olan tüm bu olan bitenden sonra yeniden bir ilişkiye dönüşebilecek mi? Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Erkenci Kuş 20 Ekim'de Star TV ekranlarında olacak.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
MAGAZİN Haberleri
Erkenci Kuş yeni bölümde Can'a büyük şok!

Erkenci Kuş yeni bölümde Can'a büyük şok!
Kıskançlık nükleer enerji gibi!

Kıskançlık nükleer enerji gibi!
Müge Anlı canlı yayında acı haberi paylaştı!

Müge Anlı canlı yayında acı haberi paylaştı!
Jet Sosyete ilk bölümde Ozan Güven sürprizi!

Jet Sosyete ilk bölümde Ozan Güven sürprizi!
Diriliş Ertuğrul dizisine Erkenci Kuş'tan transfer olan güzel oyuncu kim?

Diriliş Ertuğrul dizisine Erkenci Kuş'tan transfer olan güzel oyuncu kim?
Çiçek Dilligil son hali ile inanılmaz! Tam 30 kilo zayıfladı

Çiçek Dilligil son hali ile inanılmaz! Tam 30 kilo zayıfladı
Erkenci Kuş'un Can'ı fıskiye sahnesi sonrası hastanelik oldu

Erkenci Kuş'un Can'ı fıskiye sahnesi sonrası hastanelik oldu
İngiliz şarkıcı Robbie Williams'tan Türk eşine unutulmaz hediye

İngiliz şarkıcı Robbie Williams'tan Türk eşine unutulmaz hediye
Çukur dizisinin Celasun'u sevgilisi Miray Daner'le fotoğrafını paylaştı!

Çukur dizisinin Celasun'u sevgilisi Miray Daner'le fotoğrafını paylaştı!
Aydemir Akbaş’tan sevenlerini üzen haber!

Aydemir Akbaş’tan sevenlerini üzen haber!
Avrupa Yakası’nın Sadettin’i Yıldırım Öcek’ten kötü haber

Avrupa Yakası’nın Sadettin’i Yıldırım Öcek’ten kötü haber
Yeliz Yeşilmen: "Canlı bombanın üzerinde yaşıyormuşuz"

Yeliz Yeşilmen: "Canlı bombanın üzerinde yaşıyormuşuz"

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı
Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz