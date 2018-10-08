Erkenci Kuş'un Can'ı fıskiye sahnesi sonrası hastanelik oldu

Star TV'de yayınlanan ve oldukça beğeni toplayan Erkenci Kuş, geçtiğimiz hafta yayınlanan fıskiyeli öpüşme sahnesiyle oldukça dikkatleri çekmişti. Dizinin başrol oyuncularından Can Yaman, fıskiye altında ıslanarak öpüştükleri sahne sonrasında hastanelik olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Yüklediği fotoğrafla sevenlerinin yüreklerini ağzına getiren yakışıklı oyuncu, fotoğrafa “Yazıyorsunuz böyle fıskiyeli sahneleri sonra hastanelere düşüyoruz” şeklinde de dizinin yazarlarına şakayla karışık sitemkar bir not düştü.

Can Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, oldukça ilgi ile izlenen Erkenci Kuş çekimlerinde bir aksaksık olup olmayacağı da merak konusu oldu. Dizinin esas kızı Demet Özdemir ile öpüşme sahnesi sonrasında yaşananlar dizinin hayranlarını oldukça üzdü.

Daha önce Dolunay dizisinde canlandırdığı Ferit karatkeriyle beğeniyle izlenen ancak, Erkenci Kuş dizisinde oldukça farklı bir imajla seyirci karşısına geçen Can Yaman, 1989 doğumlu Yugoslav kökenli bir avukat. 183 cm boyundaki yakışıklı oyuncu, hobi olarak başladığı oyunculuğa aldığı oyunculuk dersleri sonrasında Gönül İşleri dizisiyle 2014 yılında başladı. 2015'te İnadına Aşk, 2017 yılında ise Dolunay dizisi ile devam etti. Şu anda Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir ile başrolü paylaşıyor.