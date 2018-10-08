Farkonda
Farkonda
» 
 

Erkenci Kuş'un Can'ı fıskiye sahnesi sonrası hastanelik oldu

Erkenci Kuş dizisi ile gündemde olan Can Yaman, geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümdeki fıskiye sahnesi sonrasında hastalandı. Yaman öpüşme sahnesi sonrasında sosyal medyadan böyle sitem etti.

Star TV'de yayınlanan ve oldukça beğeni toplayan Erkenci Kuş, geçtiğimiz hafta yayınlanan fıskiyeli öpüşme sahnesiyle oldukça dikkatleri çekmişti. Dizinin başrol oyuncularından Can Yaman, fıskiye altında ıslanarak öpüştükleri sahne sonrasında hastanelik olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Yüklediği fotoğrafla sevenlerinin yüreklerini ağzına getiren yakışıklı oyuncu, fotoğrafa “Yazıyorsunuz böyle fıskiyeli sahneleri sonra hastanelere düşüyoruz” şeklinde de dizinin yazarlarına şakayla karışık sitemkar bir not düştü.

Can Yaman Hastanelik Oldu

Can Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, oldukça ilgi ile izlenen Erkenci Kuş çekimlerinde bir aksaksık olup olmayacağı da merak konusu oldu. Dizinin esas kızı Demet Özdemir ile öpüşme sahnesi sonrasında yaşananlar dizinin hayranlarını oldukça üzdü.

Can Yaman

Daha önce Dolunay dizisinde canlandırdığı Ferit karatkeriyle beğeniyle izlenen ancak, Erkenci Kuş dizisinde oldukça farklı bir imajla seyirci karşısına geçen Can Yaman, 1989 doğumlu Yugoslav kökenli bir avukat. 183 cm boyundaki yakışıklı oyuncu, hobi olarak başladığı oyunculuğa aldığı oyunculuk dersleri sonrasında Gönül İşleri dizisiyle 2014 yılında başladı. 2015'te İnadına Aşk, 2017 yılında ise Dolunay dizisi ile devam etti. Şu anda Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir ile başrolü paylaşıyor.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
MAGAZİN Haberleri
Erkenci Kuş yeni bölümde Can'a büyük şok!

Erkenci Kuş yeni bölümde Can'a büyük şok!
Kıskançlık nükleer enerji gibi!

Kıskançlık nükleer enerji gibi!
Müge Anlı canlı yayında acı haberi paylaştı!

Müge Anlı canlı yayında acı haberi paylaştı!
Jet Sosyete ilk bölümde Ozan Güven sürprizi!

Jet Sosyete ilk bölümde Ozan Güven sürprizi!
Diriliş Ertuğrul dizisine Erkenci Kuş'tan transfer olan güzel oyuncu kim?

Diriliş Ertuğrul dizisine Erkenci Kuş'tan transfer olan güzel oyuncu kim?
Çiçek Dilligil son hali ile inanılmaz! Tam 30 kilo zayıfladı

Çiçek Dilligil son hali ile inanılmaz! Tam 30 kilo zayıfladı
Erkenci Kuş'un Can'ı fıskiye sahnesi sonrası hastanelik oldu

Erkenci Kuş'un Can'ı fıskiye sahnesi sonrası hastanelik oldu
İngiliz şarkıcı Robbie Williams'tan Türk eşine unutulmaz hediye

İngiliz şarkıcı Robbie Williams'tan Türk eşine unutulmaz hediye
Çukur dizisinin Celasun'u sevgilisi Miray Daner'le fotoğrafını paylaştı!

Çukur dizisinin Celasun'u sevgilisi Miray Daner'le fotoğrafını paylaştı!
Aydemir Akbaş’tan sevenlerini üzen haber!

Aydemir Akbaş’tan sevenlerini üzen haber!
Avrupa Yakası’nın Sadettin’i Yıldırım Öcek’ten kötü haber

Avrupa Yakası’nın Sadettin’i Yıldırım Öcek’ten kötü haber
Yeliz Yeşilmen: "Canlı bombanın üzerinde yaşıyormuşuz"

Yeliz Yeşilmen: "Canlı bombanın üzerinde yaşıyormuşuz"

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı
Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz