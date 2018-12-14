Fenerbahçe ile Ersun Yanal arasında 1,5 yıllığına anlaşma sağlandığı duyuruldu. Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Ersun Yanal, 1,5 yıllık anlaşma ile Fenerbahçe'de.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada resmi imzaların atılmasıyla dün gece Fenerbahçe ailesine katılan Ersun Yanal'a "yuvana hoş geldin" denildi ve "hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

2013-2014 sezonunda Ersun Yanal ile Fenerbehçe ligdeki son şampiyonluğunu yaşamış ancak dönemin başkanı Aziz Yıldırım ile sorunlar yaşaması nedeniyle takımdan gönderilmişti. Fenerbehçeli taraftarlar ise bu sezonun başından beri takımın aldığı bşarısız sonuçlar nedeniyle Ersun Yanal'ın kulübe yeniden teknik direktör olması için çok sayıda kampanya başlatmıştı.

Hollandalı çalıştırıcı Philip Cocu'nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Teknik Direktör Ersun Yanal ile anlaşan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez kendisine erken şampiyonluk sevinci yaşatan teknik adamla ikinci dönemini yaşamaya hazırlanıyor. 2013-2014 sezonunda saır-lacivertli ekibe en erken şampiyonluğunu yaşatan Ersun Yanal'ın sözleşmesi 9 Ağustor 2014'te başkan Aziz Yıldırım ile yaşadığı sorunlar nedeniyle feshedilmişti.

34 Lig Maçında 74 Puan Toplamıştı

Kanarya'nın çalıştırıcısı olarak 40 müsabakaya çıkan Yanal, 24 galibiyet sevincini taraftarlarına yaşatmış, bu müsabakaların sadece 6'sında mağlubiyet yaşatmıştı. 34 lig maçına çıkan takım 74 puan toplamış ve en yakın rakibi olan Galatasaray'a 9 puan fark atarak şampiyonluk sevinci yaşatmıştı.

Ersun Yanal'da Forvetler Ön Planda

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı Süper Lig'in 2013-2014 sezonunda kadrosunda forvetleri ön plana alan Ersun Yanal için 30 maçta 15 gol atan ve 7 asist yapan Moussa Sow, 28 maçta 12 gol atan 9 asist yapan Emmanuel Emenike, 32 maçta 10 gol atarak 9 asist yapan Dirk Kuyt Ersun Yanal'ın öne çıkardığı oyuncuları arasındaydı.