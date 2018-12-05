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Erzincan'da 1 tona yakın eroin maddesi ele geçirildi

Erzincan'da uygulama noktasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurdukları TIR'da yaklaşık 1 ton eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolunda yaklaşık 1 ton eroin maddesi ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karayolu üzerindeki uygulama noktasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Van'dan İstanbul'a gittiği belirlenen TIR'da dedektör köpeği ile arama yapıldı.

BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK MİKTAR

Dedektör köpeği ile TIR'da yapılan aramalar sonucunda iç yağların arasında gizlenmiş halde yaklaşık 1 ton eroin maddesi buldu. Erzincan-Erzurum karayolu üzerindeki uygulama noktasına gelen İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy da incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Şensoy açıklamasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünün bugüne kadar ele geçirdiği en yüksek miktarda eroin maddesi olduğu bilgisini paylaştı.

Erzincan'da 1 ton eroin ele geçirildi

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Erzincan'da 1 tona yakın eroin maddesi ele geçirildi

Erzincan'da 1 tona yakın eroin maddesi ele geçirildi
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