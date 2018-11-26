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Eskişehir'de bir kişiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Bir kişiyi bıçakla yaralayıp ardından kasadaki15 bin lirayı gasp eden şahıs polis tarafından yakalandı.

Eskişehir'de dün saat 21:55 sıralarında meydana gelen olay, alınan bilgilere göre Cumhuriyet Mahallesi Sakarya-1 Caddesi üzerindeki bir dükkanda meydana geldi. 34 yaşındaki M.B.A. isimli İddia bayi iş yeri sahibi, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklandı. İşerinin kasasında bulunan 15 bin 295 TL parası da aynı şahıs tarafından gasp edildi.

İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlatırken, Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri iş yerinin ve KGYS kameralarını inceleyerek şahsın kaçış güzergahını ve açık kimliğini tespit etti. Şüphelinin gidebileceği yerleri araştıran ekipler, Vural Sokak'ta (Barlar Sokağı) yer alan bir işyerinde söz konusu şahsın olduğunu tespit etti.

Olayda kullanılan giysiler ve gasp edilen 15 bin 295 TL para ile birlikte şüpheli U.A. yakalanarak emniyete götürüldü. Gasp edilen para M.B.A.'ya teslim edilirken süpheli şahıs Eskişehir Adalet Sarayı'nda sevk edildi.

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