Eşkiya dünyaya hükümdar olmaza flaş transfer

Ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan ATV ekranlarının beğenilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezonda rekor kırmaya hız kesmeden devam ediyor. Dev oyuncu kadrosu ile büyük beğeni toplayan dizinin yeni transferi Tunca Aydoğan oldu.

Aydoğan 90’lı yılların en sevilen dizisi Yılan hikayesinde Kürşat karakterine hayat vererek kariyerinde zirveyi yakalamış, sonrasında Çaylak, Ayva Sarı Nar Kırmızı, Tutkunum Sana, Kara İnci, Her Halimle Sev Beni, Nakş-ı Dil Sultan, İffet ve Aşk Yeniden gibi projelerde canlandırdığı karakterlerle de hafızalara kazınmıştır. 51 yaşındaki usta oyuncunun dizide nasıl karakteri canlandıracağı sorusu EDHO 109. Bölümde cevap bulacak.