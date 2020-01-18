ESY son bölümüyle izlenme rekorları kırdı!

Üç adam programı sonrasında grup arkadaşlarından ayrılarak başarılı başka bir programa imza atan Esen Yenerler her hafta programına konuk ettiği konuklarla izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. 17 Ocak akşamı ekranlara gelen ESY’nin konuğu Cem Yılmaz ve Çağlar Çorumlu oldu. Espirilerin havada uçuştuğu programda Yılmaz, kendisi için hazırlanan capsle kahkahalara boğuldu.

1977 yılında Merzifon’da dünyaya gözlerini açan Çağlar Çorumlu, öğretmen bir anne ve babanın çocuğudur. Lise eğitimini Merzifon’da tamamlayan Çorumlu üniversite tahsilini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nde tamamladı. Bir yıllık bir tiyatro eğitiminin ardından profesyonel tiyatro hayatına başlayan Çorumlu, 7 numara isimli televizyon dizisi ile ün kazanmıştır.