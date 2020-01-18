» 
 

ESY son bölümüyle izlenme rekorları kırdı!

TV8 ekranlarını en sevilen talk Show programı ESY, 17 Ocak Cuma akşamı ünlü komedyenler Cem Yılmaz ve Çağlar Çorumlu’ yu ağırladı. İzleyicinin kahkahalara boğulduğu gecede Cem Yılmaz emoji yarışmanda şarkılar söyledi.

Üç adam programı sonrasında grup arkadaşlarından ayrılarak başarılı başka bir programa imza atan Esen Yenerler her hafta programına konuk ettiği konuklarla izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. 17 Ocak akşamı ekranlara gelen ESY’nin konuğu Cem Yılmaz ve Çağlar Çorumlu oldu. Espirilerin havada uçuştuğu programda Yılmaz, kendisi için hazırlanan capsle kahkahalara boğuldu.

1977 yılında Merzifon’da dünyaya gözlerini açan Çağlar Çorumlu, öğretmen bir anne ve babanın çocuğudur. Lise eğitimini Merzifon’da tamamlayan Çorumlu üniversite tahsilini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nde tamamladı. Bir yıllık bir tiyatro eğitiminin ardından profesyonel tiyatro hayatına başlayan Çorumlu, 7 numara isimli televizyon dizisi ile ün kazanmıştır.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
MAGAZİN Haberleri
ESY son bölümüyle izlenme rekorları kırdı!

ESY son bölümüyle izlenme rekorları kırdı!
Zemheri dizisinin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Zemheri dizisinin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Evlilik mağdurları Müge Anlı’da bir araya geldi!

Evlilik mağdurları Müge Anlı’da bir araya geldi!
Kadın 79. bölümde neler yaşanacak?

Kadın 79. bölümde neler yaşanacak?
Sefirin Kızı 5. yeni bölümde neler olacak?

Sefirin Kızı 5. yeni bölümde neler olacak?
Aşk-ı Memnu’nun Hilmi’si Recep Aktuğ hayatın kaybetti

Aşk-ı Memnu’nun Hilmi’si Recep Aktuğ hayatın kaybetti
Babil dizisi ne zaman başlıyor? Kadro da kimler var?

Babil dizisi ne zaman başlıyor? Kadro da kimler var?
Kadın dizisinde izleyiciyi üzen erken final kararı!

Kadın dizisinde izleyiciyi üzen erken final kararı!
Bir Zamanlar Çukurova 50. bölümde neler yaşandı?

Bir Zamanlar Çukurova 50. bölümde neler yaşandı?
Ünlü sanatçı Atilla Taş’ dan sevenlerini üzen haber

Ünlü sanatçı Atilla Taş’ dan sevenlerini üzen haber
Sefirin kızı izlenme rekorları kırıyor!

Sefirin kızı izlenme rekorları kırıyor!
Çukur dizisine sürpriz transfer! Çivi karakteri kim olacak?

Çukur dizisine sürpriz transfer! Çivi karakteri kim olacak?

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Antalya'da 79 projeye 19 milyar TL
Son Dakika! Asgari ücret belli oldu!
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü
Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz