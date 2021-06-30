» 
»
 

EURO 2020'de Çeyrek Final Eşleşmeleri

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan takımlar ve ortaya çıkan eşleşmeler... Detaylar haberimizde.

EURO 2020'de  Danimarka, İtalya, Çekya, Belçika, İspanya, İsviçre, Ukrayna ve İngiltere adlarını çeyrek finale yazdıran takımlar oldular.

Galler, Avusturya, Hollanda, Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İsveç ve Almanya ise Avrupa Futbol Şampiyonasına son 16 turunda veda ettiler.

Çeyrek finallerde maç programı (TSİ) şöyle:

2 Temmuz Cuma:

19.00 | İsviçre-İspanya | Saint Petersburg Stadı
22.00 | Belçika-İtalya | Allianz Arena

3 Temmuz Cumartesi:

19.00 | Çekya-Danimarka | Bakü Olimpiyat Stadı
22.00 | Ukrayna-İngiltere | Roma Olimpiyat Stadı

 

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
SPOR Haberleri
EURO 2020'de Çeyrek Final Eşleşmeleri

EURO 2020'de Çeyrek Final Eşleşmeleri
EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 25 Şubat pazar saat 19.00'da

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 25 Şubat pazar saat 19.00'da
Galatasaray logosunda renkler değişince kriz çıktı

Galatasaray logosunda renkler değişince kriz çıktı
Trabzonspor Katar Emiri ailesi tarafından satın mı alınıyor?

Trabzonspor Katar Emiri ailesi tarafından satın mı alınıyor?
Rafting Türk Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda 2017 Birincisi oldu

Rafting Türk Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda 2017 Birincisi oldu
Kenan Sofuoğlu geçirdiği talihsiz kazada kalça kemiğini kırdı!

Kenan Sofuoğlu geçirdiği talihsiz kazada kalça kemiğini kırdı!
Milli atlet Aslı Çakır ömür boyu pistlerden men cezası aldı

Milli atlet Aslı Çakır ömür boyu pistlerden men cezası aldı
ABD Açık'ta Rafael Nadal şampiyon oldu

ABD Açık'ta Rafael Nadal şampiyon oldu
Neymar'ın 10 numaralı forması satışa çıktığı gün tükendi

Neymar'ın 10 numaralı forması satışa çıktığı gün tükendi
Fenerbahçe transfer gündemini açıkladı

Fenerbahçe transfer gündemini açıkladı

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Antalya'da 79 projeye 19 milyar TL
Son Dakika! Asgari ücret belli oldu!
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü
Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Kışın vazgeçilmez meyvesi mandalinanın bilinmeyen faydaları
Bipolar bozukluk nedir? Belirtileri ve tedavi yolları...