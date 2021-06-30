EURO 2020'de Çeyrek Final Eşleşmeleri

EURO 2020'de Danimarka, İtalya, Çekya, Belçika, İspanya, İsviçre, Ukrayna ve İngiltere adlarını çeyrek finale yazdıran takımlar oldular.
Galler, Avusturya, Hollanda, Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İsveç ve Almanya ise Avrupa Futbol Şampiyonasına son 16 turunda veda ettiler.
Çeyrek finallerde maç programı (TSİ) şöyle:
2 Temmuz Cuma:
19.00 | İsviçre-İspanya | Saint Petersburg Stadı
22.00 | Belçika-İtalya | Allianz Arena
3 Temmuz Cumartesi:
19.00 | Çekya-Danimarka | Bakü Olimpiyat Stadı
22.00 | Ukrayna-İngiltere | Roma Olimpiyat Stadı