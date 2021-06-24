EURO 2020'de son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası grup maçları dün akşam oynanan maçların ardından sona erdi. Böylelikle son 16 turun eşleşmeleri de belirlenmiş oldu. Şampiyonada İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç ve Fransa gruplarının liderleri olarak grup maçlarını tamamladı. Öte yandan Galler, Danimarka, Avusturya, Hırvatistan, İspanya ve Almanya grup maçlarında ikinci sırada üst tura yükseldiler.

En iyi grup üçüncüleri olarak Çekya, İsviçre, Portekiz ve Ukrayna turnuvada son16'ya kaldı. Son 16 turda İngiltere-Almanya arasında oynanacak maç en dikkat çeken eşleşme olarak futbol otoriteleri taafından gösterilmekte. Son 16 turu eşleşmeleri 26, 27, 28 ve 29 Haziran’da oynanacak.

EURO 2020'de Son 16 Turu eşleşmelerin (TSİ) programı şöyle:

26 Haziran Cumartesi:

Galler- Danimarka | 19.00 - Amsterdam

İtalya-Avusturya | 22.00 - Londra

27 Haziran Pazar:

Hollanda-Çekya | 19.00 - Budapeşte

Belçika-Portekiz | 22.00 - Sevilla

28 Haziran Pazartesi:

Hırvatistan-İspanya | 19.00 - Kopenhag

Fransa-İsviçre | 22.00 - Bükreş

29 Haziran Salı:

İngiltere-Almanya | 19.00 - Londra

İsveç-Ukrayna | 22.00 – Glasgow