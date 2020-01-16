Evlilik mağdurları Müge Anlı’da bir araya geldi!

Başarılı programcı Müge Anlı’nın sunuculuğunda canlı olarak yayınlanan Tatlı Sert programı mağdurların sesi olmaya devam ediyor. Evlilik vaadiyle dolandırmaları nedeniyle para kaybetmelerinin yanı sıra psikolojileri de bozulan beyler, yayına çıkarak mağduriyetlerini dile getirdi. Mustafa Şimşek adının ön plana çıktığı yayında, aynı kişi tarafından dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlar, bir araya gelecek suç duyurusunda bulundu.

Canlı yayına katılarak kendisine yöneltilen suçlamaların hiç birini kabul etmediğini ileri süren Mustafa Şimşek, Anlı’nın kendisine yönettiği sorular karşısında verdiği çelişkili cevaplarla şimşekleri üzerine topladı. Öte yandan Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, Müge Anlı'nın yayınını ihbar kabul sayarak, dolandırılan Kütahyalı vatandaşların Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ya da Jandarma Komutanlığı'na giderek suç duyurusunda bulunmalarını istedi.

Canlı yayının ilerleyen dakikalarında programı ihbar olarak kabul eden güvelik güçleri Mustafa Şimşek ve mağdur ettiği iddia edilen vatandaşları ifadelerine almak üzere polis merkezine götürdü.