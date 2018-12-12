Fahriye Evcen'in bebeği Almanya'da mı dünyaya gelecek?

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'le fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde makyajsız halini paylaşan Fahriye Evcen sosyal medya hesabı üzerinden eşi Burak Özçivit'le birlikte yine makyajsız bir fotoğrafını paylaştı ve ünlü çiftin fotoğrafı kısa sürede yüzbinlerce beğeni aldı.

5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, hamile olduğunu öğrenir öğrenmez ailesinin bulunduğu Almanya'da soluğu almıştı. O günden beri de Almanya'da olan ünlü güzel eşi Özçivit ile yaptığı paylaşımlarda aşklarını gözler önüne sererken, son paylaşımını da "aşk" notuyla yaptı. Fahriye Evcen'in bebeği daha şimdiden büyük merak konusu olurken, bebeğin İstanbul'da doğacağı da söyleniyor.