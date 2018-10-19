Feyza Aktan’dan yedi ay sonra ilk paylaşım

Birçok başarılı projede yer alan müzik dünyasındaki başarısının yanı sıra oyunculuktaki başarısı ile de adından oldukça söz edilen Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Feyza Aktan ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde nikah masasına oturmuştu. Kısa bir süre önce bebekleri dünyaya gelen çift, oğulları Kuzey’i gözlerden uzak büyütmeye çalışıyor.

Yakın arkadaşları tarafından mutlu bir evlilikleri olduğu ifade edilen çiftin, 7 ay sonra Feyza Aktan tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan resim binlerce beğeni aldı. Kalp emojisi ile yayınlanan resim yorum yağmuruna tutuldu.