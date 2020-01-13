Filipinler'de büyük tehlike! Bölge boşaltılıyor…

Dış kaynaklardan alınan bilgilere göre Filipinler'in başkenti olan Manila kenti yakınlarındaki Taal Yanardağı'nda büyük bir volkanik patlama meydana geldi. Patlamaların devam etmekte olduğu öğrenilen bölge de can ve mal kaybı yaşanmazken bölge halkı tahliye edilmeye başlandı.

Dünden bu yana bölgedeki alarm seviyesi 4’ten 3’e yükselirken, başkentte bulunan havalimanında 240’ın üzerinden uçuş iptal edildi. Patlamalar neticesinde püsküren küller çevre de yangın tehlikesine de sebebiyet verirken, yetkililer devam eden patlamalar dolayısıyla bölgenin volkanik tsunami ile karşı karşıya olduğunu aktardı.

Öte yandan dün sabah saatlerinde gerçekleşen ilk patlamanın ardından bu güne kadar geçen sürede 52 volkanik deprem kayıtlara geçti. Yanardağdan çıkan kül bulutları, yaklaşık 100 kilometrelik alana yayılarak Manila’da görüş seviyesini oldukça düşürdü.

Dünyanın üzerinde bulunan en küçük yanardağ olarak nitelendirilen Taal Yanardağ’ı Filipinler'de bulunan 10'un üzerindeki faaliyet göstermeyen volkandan biri olarak bilinmekte. Öte yandan Filipinler, zelzele ve yanardağ faaliyetlerinin oldukça sık yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.