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Finansal yeniden yapılandırma borçlularına "makul süre" sınırı

BDDK finansal sektöre borçların yeniden yapılandırılması hakkında yönetmelik değişti, bazı maddeler ise iptal edildi.

Finansal sektöre borçların yeniden yapılandırılması hakkında yürürlükte olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren yönetmelikte, önceki yönetmelikte yer alan bazı maddeler iptal edilirken, finansal yeniden yapılandırma kapsamındaki borçlular için "makul süre" sınırı getirildi.

BDDK'nın yeniden yapılandırma hususundaki yeni yönetmeliğinde, yapılandırma kapsamına alınacak olan borçluların geri ödemelerini "makul süre" içinde ödeme kabiliyeti kazanacağının tespiti yer alıyor. Buna göre borçların yeniden yapılandırılması, yeni bir itfa planına bağlanması ile borcun geri ödenebilme kabiliyeti kazanacağının tespitinde artık "makul süre" aranacak. Borçluların mali durumlarını BDDK'nın uygun göreceği bir kuruluş değil, sadece çerçeve anlaşmalar ile belirlenecek kuruluşlar tespit edecek.

Finans

Yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca finansal yeniden yapılandırılmaya katılım esasları ise artık çerçeve anlaşmalarla belirlenecek ve talep ederlerse alacaklı kuruluşların rızası ya da kabul nisaplarına bağlı olmadan finansal yeniden yapılandırmaya dahil olabilecekler.

Aynı risk grubundaki borçlulara uygulanacak faizlerin piyasa faizlerinin altında olamayacağına, ilave finansman sağlanamayacağına ilişkin yönetmeliğin 9. maddesinin ilgili fıkrası ile sözleşmelere taraf alacaklıların borçluya ait müşteri sırrı niteliğindeki bilgileri birbirlerine ve kanunen açıkça yetkili merciler dışındakilere vermelerini sınırlayan fıkrası iptal edildi.

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