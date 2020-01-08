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Fıstık ezmesinde ki şifa! Faydaları saymakla bitmiyor...

Günden güne yaşamımızı olumsuz etkileyen hastalıkların artmasına karşı, bilim insanları sağlığımızı besinlerle koruyabilmek adına araştırmalar yapmayı sürdürüyor. Son yapılan araştırmalar gösteriyor ki fıstık ezmesi bu besin listesinin baş sıralarında yer alıyor. İşte fıstık ezmesi tüketimini arttırmak için en önemli etkenler…

Doğanın insanlara sunduğu mucize besinler arasında yer alan fıstık doğal proteinler ve doğal yağlar açısından oldukça önemli bir kaynak. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu besin birçok kanser çeşidinin yanı sıra meme hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltmakta. Fıstığa karşı besin alerjisi olan kişiler hariç tutulan araştırmaya göre günlük düzenli olarak tüketilen fıstık ezmesi özellikle göğüs sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösteriyor.

Öte yandan stresle başa çıkabilmeniz adına içeriğinde sterol bulunduğunun da altını çizen uzmanlar, demir, magnezyum, kalsiyum ve C vitamini açısından zengin olan bu besinin kilo vermenize de yardımcı olacağını vurguluyor.

Oldukça yağlı olduğu için besin listelerin de yer verilmeyerek büyük bir yanılgıya düşülen fıstık ezmesi, haftada 2 kez 2 yemek kaşığı tüketilerek kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

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