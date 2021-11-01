Florürün Vücuda Zararları Nelerdir?

Diş ve kemik yapısında önemli bir yeri olan flor minerali aynı zamanda bitki, su, hava, taş ve toprakta da bulunmaktadır. Diş doktorlarının da üzerinde durdukları florür dişin dış bölümünde yer alan mine tabakasını güçlendirirken, aynı zamanda kavitasyon oluşumunu engelleyen bir maddedir.

Birçok alanda kullanılanıma açık olan florür minerali birçok ürünün (temizlik ürünleri, tarım ilaçları, çelik ve alüminyum, radyolojik tetkikler gibi) üretilmesinde kullanmakta. Aynı zamanda etkileri nedeni ile birçok ülke barajlarına floridasyon denilen bir işlem ile florürlemeyi seçmektedir.

Uygun ölçüde kullanıldığında diş sağlığını olumlu yönde etkileyen florürün zararları da yok değil. Vücutta biriken bir madde olan florürün kullanılmasındaki doz kişinin kilosu ile ilişkilendirilir. Bu neden ile küçük çocukların kullanımında olan ürünlere özellikle dikkat edilmesi gerekir. Fazla düzeyde alınan florür Dental florozis problemine davetiye çıkarabilir.

Bu problem dişlerde beyaz lekelenmelere, ciddi düzeylerde ise diş yapısının güçsüzleşmesi ve buna bağlı olarak da diş yüzeyinde kahverengi lekelenmeler ile kendini gösterir. Özellikle diş gelişiminin önemli bir dönemi olan 2 yaş çocuklarda dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlıktır.

Sadece diş yapılarında değil aynı zamanda iskelet sisteminde biriken florür fark edilmediği takdirde bağ dokuda kalsifikasyona yani kireçlenmeye kadar gitmekte. Araştırmalara baktığımızda içme sularında 1,5 ppm’ den fazla florür içeren ülkenin suyunun uzun süre kullanımı çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı birçok ülke sularındaki florür miktarını sıkı bir şekilde denetlemektedir.