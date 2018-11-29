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Folik asit kullanımı hamileler için neden önemli?

Fetüsün ilk haftalardan itibaren merkezi sinir sisteminin gelişmesi için folik asit kullanımı oldukça önemli. İşte uzmanından hamilelere tavsiyeler...

Hamilelerde bebeğin merkezi sinir sisteminin gelişmesi için ilk haftalardan itibaren B9 vitamini yani folik asit alımının büyük önem taşıdığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Berker, folik asitin vücutta depolanmadığını ve bu nedenle de gebelik sürecinde her gün alınması gerektiğini ifade etti.

Gebelerde folik asit eksikliği durumunda bebekte "nöral tüp defektleri" (NTD) adı altında toplanan bir takım anormallikler ortaya çıkabilir. Hayati tehlike oluşturabilecek tansiyon yüksekliği de gelişebilir. Fetüsün rahim içinde bulunduğu süreçte nöral tüp olarak adlandırılan tüpün gebeliğin dördüncü haftasına kadar kapanması gerekmektedir. Eğer kapanmazsa doğuştan gelen sakatlıklardan birisi olan nöral tüp defektleri oluşabilir.

Gebelik öncesinde folik asit eksikliği saptanmış ya da nöral tüp defekt anomalli bebek dünyaya getirmiş kadınlar, eğer gebe kalmayı düşünüyorlarsa folik asit alımına en az 3 ay önceden başlamalıdır. Ülkemizde folik asitin önemini bilen kadınların oranı yüzde 18 ila 71 arasında değişirken, İngiliz kadınlarda bu oran yüzde 95, İsviçreli kadınlarda yüzde 80, İspanyol kadınlarda yüzde 79, Norveçli kadınlarda yüzde 64, Amerikalı kadınlarda ise yüzde 90'lardadır.

Kadınlar gebe kalmadan en az bir ay önce hamileliğin ilk 3 ayına kadar günde 0.4 mg folik asit alımı gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Berker, çoğunlukla yeşil yapraklı bitkilerde bulunması dolayısıyla taze yeşil sebze tüketilmesi gerektiğini kaydetti. Günlük folik asit ihtiyacını karşılamak için yoğun olarak bulunduğu karaciğer, diğer organ etleri, kuru baklagiller, fındık, ceviz gibi sert kabuklu meyveler, ıspanak, brüksel lahanası, naranciye, patates ve saflaştırılmamış tahıl ürünleri tüketilmesini tavsiye etti. Aynı şekilde folik asit bakımından zengin olan turunçgiller tüketilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Berker, doğal gıdaların gebelerdeki folik asit açığını kapatamayacağını bu nedenle de hap olarak alınması gerektiğini belirtti.

Folik asit kullanımı

Gebelikten bir ay önce başlayarak gebeliğin ilk üç ayı boyunca folik asit kullanılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Berker, planlı gebeliklerde günde 0,4 mg folik asit kullanımının uygun olacağı bilgisini paylaştı. Epilepsi hastası gebelerde ise ilk üç ay 1 mg günlük folik asit alınması gerektiğini ifade eden Berker, NTD çocuk doğurma öyküsü olan kadınlarda ise ilk üç ay 4 mg folik asit kullanılmasını tavsiye etti.

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