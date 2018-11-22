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Fransa’da pizza yapan robot İtalyan ustaları solladı

Fransız mühendisler tarafından geliştirilen ve 30 saniye kadar kısa bir sürede pizza yapabilen tasarımcıları tarafından Pazzi adı verilen robot, İtalyan pizza ustalarını solladı.

Fransızların Pazzi adındaki pizza ustası robotları 3 adet kolu sayesinde 30 saniye içerisinde pizza yapabilirken aynı zamanda İtalyan şeflere de sergilediği üstün performansla meydan okuyor. İtalyanların milli yiyeceklerinden olan pizzanın ustası robotun ismi olan Pazzi İtalyanca’da çılgın anlamına geliyor. Şef robot Pazzi mekanik kolları sayesinde pizzanın ana maddesi hamuru yoğurup üzeri için gerekli olan yiyecekleri soyabiliyor. 

PAZZİ, YARIM MİLYON PİZZA TARİFİ BİLİYOR

Fransız şirket Ekim bünyesindeki mühendisler tarafından geliştirilen pizza ustası robot projesinin 2.5 milyon Euro’ya mal olduğu aktarıldı. Tamamlanarak hayata aktarılması 5 yıl süren robotun, Sebastien Roverso and Cyrill Hamon adlı Fransız mühendisler tarafından beş yıl önce yapımına başlandı. Ekim’in CEO’su Philippe Goldman, "Makineyi tasarlamak, üretmek tam 5 yılımızı aldı. Farklı pizza malzemeleri ve sosları bir araya getiren robot yaklaşık yarım milyon pizza tarifi biliyor" dedi. 

 

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