Freni patlayan kamyon Başkent'i birbirine kattı

Ankara'nın Keçiören İlçesi'nde meydana gelen olayda 06 GC 5167 plakalı bir kamyon, edinilen bilgilere göre Ergenekon Caddesi üzerinde seyir halindeydi. Frenin boşaldığını fark eden sürücü ve muavin panikledi ve hızla yokuş aşağı inen kamyondan aşağı atladı.

Freni boşaldığı iddia edilen kamyon park halinde bulunan 9 aracı ezdi ve lastiklerinin kopması sonucu durabildi. Kamyonun şoförü ve muavinin kamyondan atlarken yaralanmaları üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada can kaybı yaşanmazken çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Kazanın görgü tanıkları ifadelerinde kamyonun otobüsün yanından hızla geçtiğini, aşağı doğru indikten sonra büyük bir gürültü olduğunu belirtti. Okul ve işçi saati olmaması nedeniyle büyük bir facia kıl payı atlatıldı. Kaza meydana gelen sokakta polis ekipleri güvenlik önlemi alırken inceleme başlatıldı.