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Galatasaray logosunda renkler değişince kriz çıktı

Müze açılışı duyurusu üyelere gönderilen davetiye ile yapıldı ancak davetiyede üyelerin tepkisini çeken bir detay vardı. Galatasaray logosundaki kırmızı ve sarı renkler yerine siyah ve gold renkler kullanılmıştı.

Galatasaray Stadyum Müzesi 28 Şubat'ta açılıyor. Açılış için gönderilen davetiyeler ise üyelerin büyük tepkisine yol açtı. Sarı-Kırmızılı kulüp açılış bilgilendirme için üyelerine gönderdiği davetiyelerde Galatasaray logosunun renklerini değiştirdi.

Galatasaray'ın tarihini ve başarılarını sergileyecek olan müzenin açılış bilgilendirme davetiyesinde Galatasaray logosunda bulundan kırmızı G harfi siyah renkte, sarı S harfi ise altın renginde yapılmıştı. Yeni yönetimin değişikliklere logodan başladığı yönünde tepkiler geldi.

Bu akşam saat 20.00'de Bursaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, evinde 13 maçtır kaybetmemiş olmanın gururunu yaşarken, 6 yıldır da Bursaspor'a yenilmiyor. Son olarak 28 Ocak 2012'de oynanan maçta 1-0 galip gelmeyi başaran Bursaspor ise Galatasaray ile Süper Lig'de 97 kez sahaya çıktı. beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak olan karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek.

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