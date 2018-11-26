Gaziantep'te ters şerit faciası yaşandı! 1 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep Eyüp Sultan Mahallesi 99. Cadde'de meydana gelen kazada facia yaşandı. 24 yaşındaki Engin Çevik, edinilen bilgilere göre, ehliyet sınavına girmişti. Sınav sonrası 27 US 962 plakalı motosikleti ile yola çıkan Çevik'e, ters şeritten gelmekte olan Zekeriya K. yönetimindeki 27 LC 970 plakalı otomobil çarptı.

Kaza sonucu yaranan Engin Çevik, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çevik hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan olan Çevik, ardından Şanlıurfa Suruç Saygın Köyü'ne götürülerek toprağa verilecek.