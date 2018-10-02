Gebelikte vejetaryen ya da vegan beslenme mümkün mü?

Gebelikte beslenme hem anne hem de bebeğin sağlığı için oldukça büyük öneme sahip. Yeterli beslenemeyecekleri endişesi içinde olan anne adayları arasında vegan ya da vejetaryen beslenenlerde bu durum daha fazla görülüyor. Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, gebelikte vegan beslenme konusunda bilgiler verdi.

Hamile bayanların vegan ya da vejetaryen olsalar da sağlıklı beslenebileceklerini belirten Görgen, ilk olarak günlük beslenme programı oluşturulması gerektiğini aktardı. Peki bu beslenme planında neler olacak? Aslında ortak noktaları olduğu kadar farklı yönleri de olan vegan ve vejetaryenler günlük neler tüketmeli? Hayvansal hiçbir gıdayı tüketmeyen veganlara karşı süt ürünleri, yumurta gibi gıdaları vejetaryenler tüketiyor. Peki gebelikte bunların yerini neler alacak?

Hamilelikte anne adayının yeterli miktarda protein, esansiyel amino asit, omega 3 ve esansiyel yağ asitleri, demir, kalsiyum, D vitamini, B12 vitamini tüketmesi gerekiyor. Op. Dr. Görgen, eğer beslenme programı buna uygun olarak hazırlanırsa herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını belirtiyor.

PROTEİN İÇİN FINDIK VE FASULYE TÜKETİN

Eğer yumurta ve süt ürünleri tüketmiyorsanız, bunlardan alacağınız proteini doğru alternatiflerle karşılamanız mümkün. En iyi protein kaynakları arasında yer alan mercimek, bezelye, fındık, fıstık, kinoa tüketebilirsiniz.

FOLİK ASİT İÇİN ISPANAK

Gebelik öncesinde ve sırasında folik asit oldukça önemli bir vitamindir. Fetüsün sinir sistemi için şart olan folik asit, ıspanak, tam tahıllı gevrekler, kuşkonmaz gibi besinlerde bol miktarda bulunur.

KALSİYUM İÇİN BROKOLİ VE İNCİR

Gebelikte günlük olarak 1000 mg kalsiyum tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Eğer süt ve süt ürünleri tüketilmiyorsa bunun yerine brokoli, incir, soya sütü, pirinç sütü, badem gibi gıdalar tüketilerek günlük ihtiyaç karşılanabilir.

OMEGA 3 YAĞ ASİTLERİ FINDIKTA

Omega 3 gebelerde pıhtılaşma mekanizmasının çalışması, kan basıncının düzenlenmesi, mide bağırsak sisteminin sağlıklı çalışması, hücre zarının yapılanması ve pek çok hayati fonksiyon için olmazsa olmazlardandır. Omega 3 kaynağı olarak ise ceviz, fındık, fıstık, chia tohumu, balkabağı önerilebilir.

DEMİR YEŞİL SEBZELERDE

Günlük 27 mg demir alması gereken hamileler için yeşil sebzeler, mercimek, bezelye, mantar, kuru kayısı en zengin demir kaynaklarıdır. Sadece demir almak demir emilimi için yeterli değil. Bunu sağlamak için de C vitamininden zengin gıdalar tüketilmelidir.

ÇİNKO GÜNDE 12 MG

Bakteri ve virüslere karşı bağışıklığı güçlendiren önemli bir mineral olan çinko, tahıllarda, bezelye, mercimek gibi baklagillerde bol miktarda bulunur.

B12 İÇİN SOYA SÜTÜ

Yeterli B12 vitamin almak hamileler için önemlidir. B12 katkısı sağlayabilecek besinler ise kuvvetlendirilmiş soya sütü ve tam tahıllardır.