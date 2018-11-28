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Gebze'de viyadük çöktü! 1 işçi yaralı kurtarıldı

Gebze'de devam eden inşaat çalışmaları sırasında viyadük çöktü. 4 işçinin enkaz altında kaldığı bildirilirken Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada 3 işçiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze'deki inşaat çalışmaları sırasında beton blok düştü. Proje kapsamında inşaatı devam eden otoyolun Gebze Tavşanlı mevkiinde viyadük çöktü! 4 işçi enkaz altında kalırken 1 işçinin yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı.

Gebze'de devam eden inşaat çalışmaları sırasında viyadük çöktü.4 işçinin 30 metre yükseklikte bulunduğu belirtilen viyadük betonu altında kaldıkları belirtildi. İşçilerin enkaz altından çıkarılması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı mevki'inde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çöktü. Yaşanan olayda 4 işçi çöken blokların altında kalırken işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. 150 kişilik kurtarma ekibi çalışmaları sürdürülürken ekipler beton blokları kırma çalışması yapıyor. 

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, arama çalışmalarının devam ettiğini kurtarma çalışmalarında her hangi bir engelin söz konusu olmadığını işaret ederek “Enkaz altında 4 işçinin olduğunu sanıyoruz. Kazanın nedeni ise teknik inceleme sonrasında belli olacak” dedi. 

Gebze'de viyadük çöktü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında viyadüğün çökmesi sonucunda meydana gelen kaza ile ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Kaza viyadüğe 2. kademe beton dökülürken beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düşmesi sonucu meydana geldi" ifadelerine yer verildi.

Tavşanlı mevki'inde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı kapsamında viyadük çalışma sırasında çöktü. Yaşanan olayda çöken blokların altında kalan 4 kişinin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Yapılan ve yaklaşık 3 saat süren çalışmalar neticesinde beton blok altında kalan işçilerden Kani Ö. kurtarıldı.

Enkaz altında kalan 3 kişinin ise kurtarma çalışmaları devam ederken Kocaeli Valiliği tarafından olayla ilgili aç��klama yapıldı. Yapılan açıklamada arama kurtarma çalışmaları ekiplerin yoğun çalışması ile devam ettiği kaydedilirken, kazanın beton bloğun ters dönerek işçilerle birlikte aşağıya düştüğü açıklandı.

AFAD, UMKE Arama ve Kurtarma Ekipleri tarafından çalışmaların sürdüğünün kaydedildiği açıklamada, “İlimiz sınırları içinde devam etmekte olan Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsüne yakın bir noktada yapılmakta olan viyadüğe 2. kademe beton dökülürken beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düşmesi sonucu meydana gelen iş kazası sonrası, AFAD, UMKE Arama ve Kurtarma Ekipleri ile İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda; saat 14.40 itibari ile 1 işçimiz yaralı olarak kurtarılmış, tedavisi yapılmak üzere hastaneye sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi. 

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